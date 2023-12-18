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Залужный раскритиковал Зеленского за увольнение военкомов

18 декабря, 12:01
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / STR</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / STR

Решение Владимира Зеленского об увольнении всех областных военкомов на Украине привело к проблемам в мобилизации. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Это были профессионалы, они знали, как это [мобилизацию — Прим. Лайфа] делать, а их нет", — цитирует Залужного издание "Страна".

По мнению главкома ВСУ, мобилизацию сейчас нужно не усиливать, а "вернуть в те пределы, которые работали раньше".

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Напомним, в августе 2023 года Зеленский подписал указ об увольнении всех глав областных военкоматов после результатов проверки на коррупцию. Одновременно с этим начали набирать новых кандидатов, которых проверяла СБУ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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