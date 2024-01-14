Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине

Киев не поддерживает заморозку конфликта, так как она "неприемлема" для украинского общества. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества и, конечно, для президента и его команды", — сказал он в ходе пресс-конференции в швейцарском Давосе.

Напомним, Украина пытается протолкнуть свою "формулу мира", которая объединяет позиции якобы 50 стран по вопросу урегулирования вооружённого конфликта. По теме уже провели несколько встреч, последняя из которых, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, была тайной. Москва узнала о мероприятии от союзников, которые участвовали в нём.