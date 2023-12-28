Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по "формуле мира" Зеленского

Десять дней назад страны "Большой семёрки" и некоторые государства глобального Юга провели встречу по "формуле мира" Владимира Зеленского, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, мероприятие прошло в полной секретности.

"Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, "семёрка" плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было", — сказал дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства РФ добавил, что близкие союзники Москвы, принявшие участие в мероприятии, не держат "какие-то тайны" по вопросу, который имеет отношение к нашей стране. По его словам, в следующий раз стороны встретятся в январе, а в феврале они собираются провести "саммит мира", на котором хотят утвердить так называемую формулу мира Зеленского.