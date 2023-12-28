Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по "формуле мира" Зеленского
Лавров: 10 дней назад прошла секретная встреча Запада по формуле Зеленского
Сергей Лавров. Обложка © t.me / MID_Russia
Десять дней назад страны "Большой семёрки" и некоторые государства глобального Юга провели встречу по "формуле мира" Владимира Зеленского, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, мероприятие прошло в полной секретности.
"Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, "семёрка" плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было", — сказал дипломат.
Глава внешнеполитического ведомства РФ добавил, что близкие союзники Москвы, принявшие участие в мероприятии, не держат "какие-то тайны" по вопросу, который имеет отношение к нашей стране. По его словам, в следующий раз стороны встретятся в январе, а в феврале они собираются провести "саммит мира", на котором хотят утвердить так называемую формулу мира Зеленского.
Ранее Сергей Лавров назвал плодом больного воображения "формулу мира" Владимира Зеленского. По его словам, главный посыл в документе — возвращение России к границам 1991 года. Кроме того, манипулируя отдельными пунктами "формулы", Запад пытается создать видимость поддержки многими странами возвращения Незалежной утраченных территорий.
Напомним, по словам Владимира Зеленского, в Киеве прорабатывают "формулу мира", которая объединяет позиции якобы 50 стран по вопросу урегулирования вооружённого конфликта. Ранее в Кремле подчёркивали, что Москва рассчитывает достичь целей спецоперации мирным путём. Однако Лондон и Вашингтон не разрешают Незалежной соглашаться на переговоры.