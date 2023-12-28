Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский предал оба своих народа. Глава МИД РФ напомнил о его выступлениях в защиту русского языка некоторое время назад.

"Зеленский наигранно спрашивал, что-то решил по-русски сказать: "Я его забыл, напомните мне". Общественность сетевая смотрит, как он ещё несколько лет назад выступал в духе сценария "Слуги народа": "Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины", — сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

Министр задался вопросом, почему Зеленский не может выдержать эту "принципиальную линию". По словам Лаврова, украинский лидер предал даже не один свой народ, а оба. Также глава МИД РФ подчеркнул, что подавляющее большинство граждан Незалежной всегда разговаривали, читали и смотрели фильмы на русском языке, а ряд комедийных актёров попросту "не вылезал из России".