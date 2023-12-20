Захарова объяснила, по какой причине Зеленский "забыл" русский язык

В ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский позиционировал себя как носитель русского языка и выступал за двуязычие Незалежной, однако теперь якобы забыл его ради украинских националистов. На это в эфире радио Sputnik указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По мнению дипломата, говоря о необходимости переводчика, он не лукавит.

"Язык — это то, что позволяет расширять твой кругозор, более оперативно получать информацию. Чем же тут гордиться, если, как он сказал, он забыл язык, не помнит, не понимает. Что здесь является предметом гордости?" — сказала она.

Захарова считает, что такие заявления рассчитаны на публику, у которой национализм вытеснил нравственность, мораль и даже прагматику, — животный, пещерный национализм затмил всё. Такие взгляды, указала она, внедряли в сознание украинцев на протяжении десятилетий. Причём Зеленскому, помимо переводчика, требуется "много кто", что очевидно даже по его внешнему виду и выражению лица.

В ходе прошедшей пресс-конференции иностранный журналист задал Владимиру Зеленскому вопрос на русском языке. В ответ тот потребовал переводчика, заявив, что он необходим из-за сильно "изменившейся" жизни.