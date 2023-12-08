На Украине ужесточили ограничения на использование русского языка

Сегодня, 8 декабря, в парламенте Украины приняли законопроект о нацменьшинствах, который предполагает ужесточение прав использования русского языка. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Принят в целом законопроект, учитывающий экспертную оценку Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств в отдельных сферах. Также требование указано Европейской комиссией и важно для дальнейшей евроинтеграции", — написал Железняк.

По его словам, за принятие законопроекта в Раде проголосовало 310 депутатов. Данный законопроект, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, в частности, предусматривает разрешение нацменьшинствам, "языки которых являются официальными языками Европейского союза", получать образование и распространять агитационные предвыборные материалы на родном языке. Кроме того, телевещатели, транслирующие на языках нацменьшинств, должны включать в эфир программы на украинском языке (не менее 30% от продолжительности эфира).

Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук призвал ущемлять права русских на Украине. По его словам, никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть. Существование русскоговорящих украинцев отверг и языковой омбудсмен Незалежной.