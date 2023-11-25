На Украине "дерусифицируют" язык жестов

На Украине решили избавиться от "русскости" в жестовом языке, используемом глухонемыми. Об этом сообщило издание Kyiv Independent.

"Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намёк на русскость", — заявила член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк.