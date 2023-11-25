На Украине "дерусифицируют" язык жестов
KI: На Украине откажутся от русского жестового языка
На Украине решили избавиться от "русскости" в жестовом языке, используемом глухонемыми. Об этом сообщило издание Kyiv Independent.
"Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намёк на русскость", — заявила член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк.
К примеру, русский жест, обозначающий слово "спасибо", выглядит как поклон. По словам замглавы общества Татьяны Кривко, его планируется заменить на международный аналог, потому что "украинцы не должны ни перед кем кланяться".
Напомним, летом горсовет Киева запретил слушать и петь песни на русском языке в общественных местах. Под запретом оказалось и чтение российских книг. Кроме того, на Украине создали петицию с требованием убрать русский язык с сайта президента Владимира Зеленского.
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