Киев отверг существование русскоговорящих украинцев

Так называемый языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что нет понятия "русскоязычные украинцы", а данные об их существовании — это "не более чем российская пропаганда".

Языковой омбудсмен Украины заявил, что русскоязычных украинцев не существует. Видео © Telegram / Новое издание

"Русскоязычных украинцев нет. Это маркер, который внедрила российская идеология", — сказал уполномоченный по защите государственного языка на Украине.

Языковой омбудсмен объяснил своё мнение решением Конституционного суда Незалежной от 14 июля 2021 года, который пришёл к выводу, что такого юридического термина нет. В конце интервью Кремень с гордостью добавил, что "бойцы ВСУ, услышав русский язык, сразу же начинают стрелять". Об этом ему якобы поведали знакомые с передовой.