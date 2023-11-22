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22 ноября, 13:04

Киев отверг существование русскоговорящих украинцев

Языковой омбудсмен Украины Кремень: Русскоязычных украинцев не существует

Так называемый языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что нет понятия "русскоязычные украинцы", а данные об их существовании — это "не более чем российская пропаганда".

Языковой омбудсмен Украины заявил, что русскоязычных украинцев не существует. Видео © Telegram / Новое издание

"Русскоязычных украинцев нет. Это маркер, который внедрила российская идеология", — сказал уполномоченный по защите государственного языка на Украине.

Языковой омбудсмен объяснил своё мнение решением Конституционного суда Незалежной от 14 июля 2021 года, который пришёл к выводу, что такого юридического термина нет. В конце интервью Кремень с гордостью добавил, что "бойцы ВСУ, услышав русский язык, сразу же начинают стрелять". Об этом ему якобы поведали знакомые с передовой.

Требование к Украине об уважении других языков для вступления в ЕС не коснётся русского

Требование к Украине об уважении других языков для вступления в ЕС не коснётся русского

Ранее опрос показал, что каждый пятый ребёнок в Киеве не понимает украинский язык. Кроме того, больше половины детей (65%) используют в речи как русские, так и украинские слова, однако их социализация всё равно проходит на русском.

Обложка ©

Getty Images / Danylo Antoniuk

Наталья Исакова
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