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14 октября, 11:27

Выяснилось, что каждый пятый ребёнок в Киеве не понимает украинский язык

"Обозреватель": Каждый пятый ребёнок в Киеве не понимает украинский язык

Только 15% детей в киевских детских садах знают украинский язык и пользуются им, пишет "Обозреватель". Ещё 20% вообще не понимают его.

"Даже не владея лексикой, можно нормально взаимодействовать с другим говорящим через жесты и мимику, тем более если речь идёт о детях. А вот если исходить сугубо из лексики, то результат таков, что знание украинского у 20% киевских дошкольников близко к нулю", пишет издание.

Кроме того, 65% маленьких киевлян используют в речи как русские, так и украинские слова, однако их социализация всё равно проходит на русском — языке, который проще использовать в общении.

В качестве мер для решения этой "проблемы" предлагается создавать в детских садах украинские разговорные клубы, которые будут посещать такие дети и их родители.

На Украине произошёл очередной конфликт из-за песни на русском языке

На Украине произошёл очередной конфликт из-за песни на русском языке

Тем временем на Украине могут ввести штрафы за прослушивание музыки на русском языке, соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. Размер санкции предлагается установить в диапазоне от 300 до 500 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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