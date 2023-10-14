Выяснилось, что каждый пятый ребёнок в Киеве не понимает украинский язык

Только 15% детей в киевских детских садах знают украинский язык и пользуются им, пишет "Обозреватель". Ещё 20% вообще не понимают его.

"Даже не владея лексикой, можно нормально взаимодействовать с другим говорящим через жесты и мимику, тем более если речь идёт о детях. А вот если исходить сугубо из лексики, то результат таков, что знание украинского у 20% киевских дошкольников близко к нулю", — пишет издание.

Кроме того, 65% маленьких киевлян используют в речи как русские, так и украинские слова, однако их социализация всё равно проходит на русском — языке, который проще использовать в общении.

В качестве мер для решения этой "проблемы" предлагается создавать в детских садах украинские разговорные клубы, которые будут посещать такие дети и их родители.