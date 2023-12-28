Лавров объяснил, почему Зеленский не стремится к миру на Украине
Лавров заявил, что у режима Зеленского отсутствует воля к миру
У режима Владимира Зеленского отсутствует воля к миру. Такое заявление в рамках интервью ТАСС по итогам 2023 года сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
"Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского", — заявил глава МИД РФ.
По словам дипломата, представители этой власти "мыслят категориями войны" и используют агрессивную риторику. Он напомнил, что на территории Незалежной с 30 сентября прошлого года продолжает действовать введённый Зеленским запрет на переговоры с российской стороной, поэтому ни о каком прекращении боевых действий не ведётся и речи.
"Выводы делайте сами", — заключил Лавров.
Недавно в ходе Дохийского форума Лавров заявил, что вопрос о перспективах дипломатического урегулирования конфликта на Украине стоит задать Зеленскому. Он напомнил, что у Киева был шанс на политическое урегулирование ситуации в марте и апреле 2022 года.
t.me / МИД России