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Регион
Опубликовано 27 декабря 2023, 23:35
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Лавров объяснил, почему Зеленский не стремится к миру на Украине

Лавров заявил, что у режима Зеленского отсутствует воля к миру

У режима Владимира Зеленского отсутствует воля к миру. Такое заявление в рамках интервью ТАСС по итогам 2023 года сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского", — заявил глава МИД РФ.

По словам дипломата, представители этой власти "мыслят категориями войны" и используют агрессивную риторику. Он напомнил, что на территории Незалежной с 30 сентября прошлого года продолжает действовать введённый Зеленским запрет на переговоры с российской стороной, поэтому ни о каком прекращении боевых действий не ведётся и речи.

"Выводы делайте сами", — заключил Лавров.

Лавров: Конфликт между властью и армией на Украине — дело Киева и забота Запада
Лавров: Конфликт между властью и армией на Украине — дело Киева и забота Запада

Недавно в ходе Дохийского форума Лавров заявил, что вопрос о перспективах дипломатического урегулирования конфликта на Украине стоит задать Зеленскому. Он напомнил, что у Киева был шанс на политическое урегулирование ситуации в марте и апреле 2022 года.

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t.me / МИД России

Алексей Соловьёв
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