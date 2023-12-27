Лавров: Конфликт между властью и армией на Украине — дело Киева и забота Запада

Конфликт между ветвями власти и вооружёнными силами на Украине является делом Киева и заботой стран Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отказался комментировать эту тему шире.

"Это внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне. Поэтому пусть те, кто ею управляет, заботятся по этому конкретному поводу", — сказал глава МИД РФ.