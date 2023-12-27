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27 декабря, 11:55

Лавров: Конфликт между властью и армией на Украине — дело Киева и забота Запада

Конфликт между ветвями власти и вооружёнными силами на Украине является делом Киева и заботой стран Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отказался комментировать эту тему шире.

"Это внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне. Поэтому пусть те, кто ею управляет, заботятся по этому конкретному поводу", — сказал глава МИД РФ.

Почти половина жителей Украины верят в конфликт между Зеленским и Залужным
Почти половина жителей Украины верят в конфликт между Зеленским и Залужным

Напомним, на Украине кипит борьба между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Последний в интервью журналу The Economist признался в тупиковости ситуации на фронте. Однако Зеленский не согласился с этим, анонсировав продолжение наступления ВСУ в 2024 году. Потом он и вовсе призвал своего оппонента не заниматься политикой. А недавно в кабинете Залужного нашли прослушку, на Украине по данному факту даже завели уголовное дело.

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Getty Images / Russian Foreign Ministry

Матвей Константинов
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