Лавров: Конфликт между властью и армией на Украине — дело Киева и забота Запада
Конфликт между ветвями власти и вооружёнными силами на Украине является делом Киева и заботой стран Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отказался комментировать эту тему шире.
"Это внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне. Поэтому пусть те, кто ею управляет, заботятся по этому конкретному поводу", — сказал глава МИД РФ.
Напомним, на Украине кипит борьба между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Последний в интервью журналу The Economist признался в тупиковости ситуации на фронте. Однако Зеленский не согласился с этим, анонсировав продолжение наступления ВСУ в 2024 году. Потом он и вовсе призвал своего оппонента не заниматься политикой. А недавно в кабинете Залужного нашли прослушку, на Украине по данному факту даже завели уголовное дело.
Getty Images / Russian Foreign Ministry