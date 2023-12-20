Почти половина жителей Украины верят в конфликт между Зеленским и Залужным
Опрос: 43% украинцев верят в разногласия между Зеленским и Залужным
Почти половина украинцев верят в наличие разногласий между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, выяснили в Киевском международном институте социологии (КМИС). В опросе приняли участие 3,2 тысячи граждан Незалежной.
Так, соответствующим образом на заданный вопрос ответили 43% опрошенных, из которых 8% назвали разногласия серьёзными, а 35% — не очень. В то же время 39% не верят в наличие конфликта, а 18% не определились.
Также исследование показало, как украинцы отнесутся к гипотетической отставке главкома ВСУ. О негативной реакции заявили 72% опрошенных, 21% — восприняли бы это нейтрально, 2% — положительно, а 5% — не смогли определиться. К слову, среди респондентов, доверяющих Зеленскому, плохо к увольнению Залужного отнёсся бы 71%.
Кроме того, Залужный имеет самый высокий уровень доверия среди представителей военного командования Незалежной — 92%. Его коллеге — главе Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову — доверяют 60%, а командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому — 33%.
Ранее другой опрос показал, кому больше доверяют украинцы — Владимиру Зеленскому или Валерию Залужному. Оказалось, что последнему.
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