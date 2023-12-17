В рабочем кабинете Залужного найдена прослушка
"РБК-Украина": В кабинете главкома ВСУ Залужного обнаружили прослушку
В личном кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство. Об этом говорится в материале агентства "РБК-Украина", которое ссылается на источник в военных кругах.
"Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе", — сообщил источник агентства.
Притом элементы, из которых изготовлено устройство, "неустановленного образца", что не позволяет идентифицировать установщика.
Напомним, что на Украине сейчас наблюдается конфликт между Зеленским и Залужным после того, как генерал в интервью журналу The Economist признался, что дела на фронте зашли в тупик. Зеленский не согласился с таким заявлением высокопоставленного военного и сказал, что ВСУ продолжат наступление в этом и в 2024 году. В дальнейшем ситуация накалилась, и Зеленский призвал Залужного не заниматься политикой, а некоторые члены пропрезидентской политической фракции "Слуга народа" и вовсе начали требовать отставки главкома. Недавно министр обороны Украины Умеров отшутился в ответ на вопрос об увольнении Залужного. Также он заверил, что вопрос об отставках в ВСУ вообще сейчас не обсуждается.
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