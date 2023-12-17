В рабочем кабинете Залужного найдена прослушка

В личном кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство. Об этом говорится в материале агентства "РБК-Украина", которое ссылается на источник в военных кругах.

"Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе", — сообщил источник агентства.