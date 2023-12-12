Министр обороны Украины отшутился в ответ на вопрос об увольнении Залужного

Тема отставок в командовании Вооружённых сил Украины (ВСУ) не стоит на повестке, заверил министр обороны Незалежной Рустем Умеров. Во время пресс-конференции с коллегой из Латвии Андрисом Спрудсом его спросили о том, планируется ли отставка главкома ВСУ Валерия Залужного или командира Объединённых сил ВСУ Сергея Наева.

"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и снаружи, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Фёдоровичем, говорю: "Кто на этот раз тебя увольняет?" — ответил Умеров.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, министр обороны Украины Рустем Умеров, главком ВСУ Валерий Залужный (слева направо). Фото © Минобороны Украины