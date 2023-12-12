Министр обороны Украины отшутился в ответ на вопрос об увольнении Залужного
Министр обороны Украины Умеров: Вопрос отставки Залужного сейчас не стоит
Министр обороны Украины Рустем Умеров, главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Минобороны Украины
Тема отставок в командовании Вооружённых сил Украины (ВСУ) не стоит на повестке, заверил министр обороны Незалежной Рустем Умеров. Во время пресс-конференции с коллегой из Латвии Андрисом Спрудсом его спросили о том, планируется ли отставка главкома ВСУ Валерия Залужного или командира Объединённых сил ВСУ Сергея Наева.
"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и снаружи, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Фёдоровичем, говорю: "Кто на этот раз тебя увольняет?" — ответил Умеров.
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, министр обороны Украины Рустем Умеров, главком ВСУ Валерий Залужный (слева направо). Фото © Минобороны Украины
Незадолго до этого заявления Минобороны Украины опубликовало снимки Умерова с Залужным, которые, по заявлениям ведомства, были сделаны во время посещения ими позиций ВСУ на Восточном направлении, где поздравили ВСУ с Днём сухопутных войск. Умеров представил военных к государственным наградам. На одном из кадров можно увидеть Залужного вместе с Умеровым и командующим Сухопутных войск Александром Сырским.
Напомним, что на Украине сейчас наблюдается конфликт между Зеленским и Залужным после того, как генерал в интервью журналу The Econimist признался, что дела на фронте зашли в тупик. Зеленский не согласился с таким заявлением высокопоставленного военного и заявил, что ВСУ продолжат наступление в этом и в 2024 году. В дальнейшем ситуация накалилась, и Зеленский призвал Залужного не заниматься политикой, а некоторые члены пропрезидентской политической фракции "Слуга народа" и вовсе начали требовать отставки главкома.