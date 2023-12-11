Запад забеспокоился после слов Залужного о трудной ситуации на фронте

Ряд представителей Запада поспешили связаться с Киевом после выхода откровенного интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который раскрыл всю правду о не самом лучшем положении дел на фронте. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.