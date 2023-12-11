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11 декабря, 07:30

Запад забеспокоился после слов Залужного о трудной ситуации на фронте

FT: Запад после интервью Залужного узнавал у Киева о приоритете переговоров

Ряд представителей Запада поспешили связаться с Киевом после выхода откровенного интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который раскрыл всю правду о не самом лучшем положении дел на фронте. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

"Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом", — говорится в материале.

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Как уже рассказывал Лайф, в начале ноября генерал признался в интервью журналу The Econimist в том, что дела на фронте зашли в тупик. Своими словами он вызвал гнев Зеленского, который заявил, что ВСУ продолжат наступление в этом и в следующем году, а также призвал Залужного не заниматься политикой. При этом некоторые члены пропрезидентской политической фракции "Слуга народа" потребовали его отставки, а близкое окружение Зеленского неожиданно встало на сторону Залужного.

Обложка ©

Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images/ LightRocket

Николь Вербер
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