Запад забеспокоился после слов Залужного о трудной ситуации на фронте
FT: Запад после интервью Залужного узнавал у Киева о приоритете переговоров
Ряд представителей Запада поспешили связаться с Киевом после выхода откровенного интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который раскрыл всю правду о не самом лучшем положении дел на фронте. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.
"Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом", — говорится в материале.
Как уже рассказывал Лайф, в начале ноября генерал признался в интервью журналу The Econimist в том, что дела на фронте зашли в тупик. Своими словами он вызвал гнев Зеленского, который заявил, что ВСУ продолжат наступление в этом и в следующем году, а также призвал Залужного не заниматься политикой. При этом некоторые члены пропрезидентской политической фракции "Слуга народа" потребовали его отставки, а близкое окружение Зеленского неожиданно встало на сторону Залужного.
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