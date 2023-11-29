"Трезвые выводы": Близкое окружение Зеленского неожиданно встало на сторону Залужного
Economist: Люди из окружения Зеленского согласны с "трезвыми выводами" Залужного
Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official
Конфликтная ситуация между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооружённых сил Украины Валерием Залужным была ожидаема, передаёт издание Economist со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
"Открытый конфликт в руководстве был предсказуемым результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции, которая пошла не по плану", — говорится в материале.
Собеседник издания также подчеркнул, что в окружении Зеленского многие согласны с "трезвыми выводами" главкома ВСУ. В то же время отмечается, что Залужный открыто описал текущую ситуацию, которая тезисно противоречит позиции Зеленского.
Журналисты также порассуждали на тему возможной политической карьеры украинского генерала, который никогда не сообщал общественности о подобных намерениях. По данным издания, Зеленский проиграет президентские выборы, если Залужный выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства. Economist отмечает, что, согласно опросам, проведённым в этом месяце, доверие к главкому ВСУ у украинцев примерно вдвое больше, чем к Зеленскому.
Напомним, что ранее Залужный в беседе с Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. Он также отметил преимущество ВВС России и сил РЭБ. Некоторые российские политологи по этому поводу сообщали, что в настоящее время в политической жизни Украины происходит натуральная борьба, так как дерутся "два паука в банке" — Зеленский и Залужный.