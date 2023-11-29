"Трезвые выводы": Близкое окружение Зеленского неожиданно встало на сторону Залужного

Конфликтная ситуация между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооружённых сил Украины Валерием Залужным была ожидаема, передаёт издание Economist со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

"Открытый конфликт в руководстве был предсказуемым результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции, которая пошла не по плану", — говорится в материале.

Собеседник издания также подчеркнул, что в окружении Зеленского многие согласны с "трезвыми выводами" главкома ВСУ. В то же время отмечается, что Залужный открыто описал текущую ситуацию, которая тезисно противоречит позиции Зеленского.