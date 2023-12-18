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17 декабря, 21:02

СБУ открыла уголовное дело после обнаружения прослушки у Залужного

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту обнаружения прослушивающего устройства в рабочем помещении главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом ведомство информировало в телеграм-канале.

"Производство открыто по статье "Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что находка сделана не непосредственно в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которые он в будущем мог использовать для работы. Предварительно, состояние техники нерабочее, каких-либо средств накопления и передачи информации не обнаружено. Устройство будет передано на экспертизу.

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Ранее Лайф писал, что в кабинете Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство. Элементы, из которых оно изготовлено, "неустановленного образца", что не позволяет идентифицировать установщика.

Обложка ©

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Лариса Сафронова
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