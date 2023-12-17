Конфликт между политической и военной элитами Украины идёт России лишь на пользу. К такому выводу пришли авторы японской газеты Mainichi Shimbun. По мнению зарубежных журналистов, ситуация усугубляется нежеланием Запада продолжать спонсирование Киева.

В издании напомнили, что корень всех проблем Незалежной лежит в проваленном контрнаступлении. За полгода боёв ВСУ так и не смогли вернуть контроль над территориями, лишившись львиной доли поставленной союзниками техники. На этом фоне в Конгрессе США произошёл раскол, и теперь Белый дом не может согласовать новые пакеты помощи. Немалую роль сыграл и обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной, сместивший внимание всего мира на Ближний Восток. Совокупность факторов привела к тому, что в преддверии Нового года позиции России заметно укрепились, считают авторы.

"Украина находится в крайне тяжёлом положении. Хотя ВСУ и начали своё "контрнаступление" ещё в июне, никаких результатов эта операция не принесла даже полгода спустя. Поддержка Украины со стороны западных стран сокращается, а некогда прочные отношения между правительством и военными начинают разрушаться", — добавили в MS.