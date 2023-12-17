ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 декабря 2023, 19:54
15175

Украина готова преподнести России новогодний подарок

Mainichi Shimbun: Раскол киевского режима сыграет на руку России

Конфликт между политической и военной элитами Украины идёт России лишь на пользу. К такому выводу пришли авторы японской газеты Mainichi Shimbun. По мнению зарубежных журналистов, ситуация усугубляется нежеланием Запада продолжать спонсирование Киева.

В издании напомнили, что корень всех проблем Незалежной лежит в проваленном контрнаступлении. За полгода боёв ВСУ так и не смогли вернуть контроль над территориями, лишившись львиной доли поставленной союзниками техники. На этом фоне в Конгрессе США произошёл раскол, и теперь Белый дом не может согласовать новые пакеты помощи. Немалую роль сыграл и обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной, сместивший внимание всего мира на Ближний Восток. Совокупность факторов привела к тому, что в преддверии Нового года позиции России заметно укрепились, считают авторы.

"Украина находится в крайне тяжёлом положении. Хотя ВСУ и начали своё "контрнаступление" ещё в июне, никаких результатов эта операция не принесла даже полгода спустя. Поддержка Украины со стороны западных стран сокращается, а некогда прочные отношения между правительством и военными начинают разрушаться", — добавили в MS.

На Западе рассказали об отсутствии "новогоднего настроения" у Зеленского
На Западе рассказали об отсутствии "новогоднего настроения" у Зеленского

А тем временем на фоне конфликта Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного в кабинете у последнего была обнаружена прослушка. Устройство нашли во время подготовки комнаты к работе.

BannerImage

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar