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Опубликовано 16 декабря 2023, 22:10

На Западе рассказали об отсутствии "новогоднего настроения" у Зеленского

Newsweek: Зеленскому предстоит встретить 2024 год с плохим настроением

Продвижение российских сил на фронте и отсутствие боеприпасов для Вооружённых сил Украины у так называемых западных союзников являются причиной отсутствия "новогоднего настроения" Владимира Зеленского, пишет Newsweek.

В материале говорится, что у Зеленского далеко не безосновательно отсутствует "новогоднее настроение". По данным издания, в новом, 2024 году у киевского режима мало шансов на прекращение украинского конфликта.

Автор статьи утверждает, что российские военные всё дальше продвигаются вперёд, в то время как у украинских союзников по Североатлантическому альянсу заканчиваются снаряды для ВСУ. В Соединённых Штатах же всё чаще задаются вопросом о целесообразности поддержки Киева, что, по мнению западных журналистов, говорит о том, что Украине в новый год предстоит вступить с опаской.

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Ранее Лайф писал, что военнослужащим ВСУ катастрофически не хватает снарядов, что мешает им полноценно вести боевые действия. Как рассказал украинский артиллерист 47-й бригады, ведущей боевые действия под Авдеевкой, 15 снарядов им приходится растягивать на три дня.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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