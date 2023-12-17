Продвижение российских сил на фронте и отсутствие боеприпасов для Вооружённых сил Украины у так называемых западных союзников являются причиной отсутствия "новогоднего настроения" Владимира Зеленского, пишет Newsweek.

В материале говорится, что у Зеленского далеко не безосновательно отсутствует "новогоднее настроение". По данным издания, в новом, 2024 году у киевского режима мало шансов на прекращение украинского конфликта.

Автор статьи утверждает, что российские военные всё дальше продвигаются вперёд, в то время как у украинских союзников по Североатлантическому альянсу заканчиваются снаряды для ВСУ. В Соединённых Штатах же всё чаще задаются вопросом о целесообразности поддержки Киева, что, по мнению западных журналистов, говорит о том, что Украине в новый год предстоит вступить с опаской.