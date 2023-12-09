ВСУ столкнулись с настоящей катастрофой под Авдеевкой

Вооружённым силам Украины катастрофически не хватает снарядов, что мешает им полноценно вести боевые действия. Об этом The Times рассказал украинский артиллерист 47-й бригады, ведущей боевые действия под Авдеевкой, с позывным Физрук. По его словам, 15 снарядов им приходится растягивать на три дня.

"Летом у нас было в десять раз больше боеприпасов, и их качество было лучше. В американских партиях снаряды были почти одинакового веса — так легче корректировать огонь. И дефективных было очень мало. Теперь снаряды у нас со всего мира, очень разные по качеству, на три дня всего 15 штук. На прошлой неделе была партия снарядов с дефектами", — заявил Физрук.