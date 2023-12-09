ВСУ столкнулись с настоящей катастрофой под Авдеевкой
Times: Части ВСУ испытывают острый дефицит снарядов под Авдеевкой
Вооружённым силам Украины катастрофически не хватает снарядов, что мешает им полноценно вести боевые действия. Об этом The Times рассказал украинский артиллерист 47-й бригады, ведущей боевые действия под Авдеевкой, с позывным Физрук. По его словам, 15 снарядов им приходится растягивать на три дня.
"Летом у нас было в десять раз больше боеприпасов, и их качество было лучше. В американских партиях снаряды были почти одинакового веса — так легче корректировать огонь. И дефективных было очень мало. Теперь снаряды у нас со всего мира, очень разные по качеству, на три дня всего 15 штук. На прошлой неделе была партия снарядов с дефектами", — заявил Физрук.
Он объяснил, что из-за дефицита боеприпасов и из-за их испорченности открывать огонь получается только в "критических ситуациях". Более того, что-то приходится покупать на свои средства, организуя сбор денег. При этом доставка сильно затруднилась из-за ситуации на польско-украинской границе. Это сильно мешает ВСУ сдерживать продвижение российских сил.
Ранее аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил, что неопределённость по поводу помощи от Америки мешает киевскому режиму планировать свои действия на фронте.
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