Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Сальдо озвучил условие для начала мирных переговоров с Украиной

В Британии раскрыли "промах" ЕС, касающийся поддержки Украины

Премьер-министр Белоруссии Головченко прибыл в Москву

Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области

Названа основная причина смерти актёра Мэттью Перри

За вечер 15 декабря над Крымом сбили 32 беспилотника

Путин оценил ситуацию по сдающимся в плен украинским военным

Правительство РФ повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

Израильские военные застрелили трёх заложников

Минюст РФ признал иноагентом актёра Анатолия Белого*

Решение Зеленского поехать в США поставило Украину на грань выживания, пишут СМИ

Foreign Policy: Зеленский своим визитом в США усугубил ситуацию для Украины

16 декабря, 09:23
<p>Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla</p>

Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla

Владимир Зеленский сделал только хуже для Украины, приехав в США просить финансовой помощи на фоне того, что республиканская партия в Конгрессе требует прекратить спонсирование киевского режима. Об этом пишет издание Foreign Policy.

"Республиканцы не хотят продолжать финансировать Украину в разгар кризиса на границе. И в то время, как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию", — отмечается в материале.

Там говорится, что администрация президента США Джо Байдена не раз просила украинских политиков завершить все контакты с республиканцами, чтобы избежать политического давления в будущем. В частности, Белый дом обращался к Зеленскому с просьбой "прекратить созвоны через Zoom с Капитолийским холмом", подчёркивается в статье. Американские власти также всячески препятствовали республиканцам установить постоянные контакты с чиновниками из Киева.

Эксперт объяснил, почему поездка Зеленского на поклон к Байдену обернулась провалом

Эксперт объяснил, почему поездка Зеленского на поклон к Байдену обернулась провалом

Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский посетил США. Он выступил перед членами верхней палаты американского парламента, после чего многие сенаторы заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового о перспективах конфликта. Также он встретился с президентом США Джо Байденом и, общаясь с журналистами в Белом доме, попытался соврать о ситуации на фронте, где якобы украинские войска с успехом ведут бои.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!