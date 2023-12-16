Решение Зеленского поехать в США поставило Украину на грань выживания, пишут СМИ Foreign Policy: Зеленский своим визитом в США усугубил ситуацию для Украины 16 декабря, 09:23 Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla

Владимир Зеленский сделал только хуже для Украины, приехав в США просить финансовой помощи на фоне того, что республиканская партия в Конгрессе требует прекратить спонсирование киевского режима. Об этом пишет издание Foreign Policy.

"Республиканцы не хотят продолжать финансировать Украину в разгар кризиса на границе. И в то время, как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию", — отмечается в материале.

Там говорится, что администрация президента США Джо Байдена не раз просила украинских политиков завершить все контакты с республиканцами, чтобы избежать политического давления в будущем. В частности, Белый дом обращался к Зеленскому с просьбой "прекратить созвоны через Zoom с Капитолийским холмом", подчёркивается в статье. Американские власти также всячески препятствовали республиканцам установить постоянные контакты с чиновниками из Киева.

Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский посетил США. Он выступил перед членами верхней палаты американского парламента, после чего многие сенаторы заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового о перспективах конфликта. Также он встретился с президентом США Джо Байденом и, общаясь с журналистами в Белом доме, попытался соврать о ситуации на фронте, где якобы украинские войска с успехом ведут бои.

Авторы Татьяна Миссуми