Власти Швейцарии призвали включить Россию в дискуссию по Украине
МИД Швейцарии призвал включить РФ в дискуссию о мирном урегулировании на Украине
Россия должна участвовать в дискуссии о мирном урегулировании на Украине. Такое мнение выразил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Тем или иным способом мы должны найти путь к включению РФ в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать своё слово", — отметил он в ходе пресс-конференции в Давосе, которая транслировалась на сайте Всемирного экономического форума.
Министр добавил, что во встрече по киевской "формуле мира" на уровне советников по нацбезопасности, созванной 14 января в Давосе по инициативе Швейцарии и Украины, принимают участие представители 83 государств. В прошлом году в таком формате прошло три заседания, последнее состоялось на Мальте 28–29 октября. Ранее СМИ сообщили, что сегодняшнее заседание может стать последним. Кассис подтвердил данную информацию.
А в сентябре 2023 года глава МИД Швейцарии заявил, что мирный план Владимира Зеленского обречён на провал. По мнению дипломата, предложение Зеленского недостаточно хорошо, учитывая, что РФ его не поддерживает.
Как сообщал Лайф, Украина пытается протолкнуть свою "формулу мира", которая объединяет позиции якобы 50 стран по вопросу урегулирования вооружённого конфликта. По теме уже провели несколько встреч, последняя из которых, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, была тайной. Москва узнала о мероприятии от союзников, которые участвовали в нём.
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