Власти Швейцарии призвали включить Россию в дискуссию по Украине

Россия должна участвовать в дискуссии о мирном урегулировании на Украине. Такое мнение выразил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Тем или иным способом мы должны найти путь к включению РФ в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать своё слово", — отметил он в ходе пресс-конференции в Давосе, которая транслировалась на сайте Всемирного экономического форума.

Министр добавил, что во встрече по киевской "формуле мира" на уровне советников по нацбезопасности, созванной 14 января в Давосе по инициативе Швейцарии и Украины, принимают участие представители 83 государств. В прошлом году в таком формате прошло три заседания, последнее состоялось на Мальте 28–29 октября. Ранее СМИ сообщили, что сегодняшнее заседание может стать последним. Кассис подтвердил данную информацию.

А в сентябре 2023 года глава МИД Швейцарии заявил, что мирный план Владимира Зеленского обречён на провал. По мнению дипломата, предложение Зеленского недостаточно хорошо, учитывая, что РФ его не поддерживает.