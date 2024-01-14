Запланированная встреча по "формуле мира" Зеленского в Давосе будет последней и без участия Китая

Встреча по "формуле мира" Владимира Зеленского, которая состоится в швейцарском Давосе в воскресенье, 14 января, должна стать последней. Об этом пишет агентство Keystone-ATS со ссылкой на источник.

Темой встречи будет так называемый план достижения мира из десяти пунктов. Собеседник издания отметил, что после трёх прошедших дискуссий стороны "не могут говорить об этом годами", а в Берне с мероприятием связывают "ограниченные ожидания".

"Это — украинский план, а не российские идеи... [Вместе с тем в документе] учтены все вопросы, которые будут обсуждаться в соглашении с Россией", — добавил источник.

Утверждается, что на встрече ожидается "около 90 государств". Так, США делегировали советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, который снова попытается "заверить Киев в американской поддержке". А Китай, указывает агентство, не заявил о своём участии, причиной чему называются "слишком близкие" отношения Пекина и Москвы.