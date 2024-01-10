Захарова назвала истинную цель тайной встречи по Украине
Спикер МИД Захарова: Встреча по Украине в Эр-Рияде — пиар режима Зеленского
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Тайная встреча по Украине, которая прошла в декабре в Эр-Рияде, является всего лишь попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского. Таким мнением поделилась в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По её словам, шумиха вокруг так называемой формулы мира имени Зеленского создаётся с тем, чтобы поддержать иллюзию его политической активности, а заодно увести внимание всего мира от реальных механизмов возможного урегулирования.
"Это пиар режима Зеленского. Если говорить политологическими терминами, то это постоянная активность в информационно-политическом пространстве, в центре которой находится тема Зеленского и всех тех западных идеологем, которые разрабатывали и вбрасывали", — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее Лайф писал, что Украина и её союзники перед Новым годом провели тайную встречу по "формуле мира". Представители Киева пытались заручиться поддержкой курса на мирные переговоры с Россией, но серьёзного результата, по словам источников, так и не добились.