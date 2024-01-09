Украина и её союзники перед Новым годом провели тайную встречу по "формуле мира"
Bloomberg узнал о тайной встрече США и союзников по Украине в Эр-Рияде
Фото © Сайт президента Украины
США и другие западные союзники Киева провели тайную встречу по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским. По данным агентства Bloomberg, секретный саммит состоялся в саудовском Эр-Рияде 16 декабря 2023 года. Представители Украины пытались заручиться поддержкой курса на мирные переговоры с Россией, но серьёзного результата, по словам источников, так и не добились.
Вместе с тем аналитики Bloomberg отмечают, что секретный формат позволил участникам "более свободно и откровенно" обсудить как мирную инициативу, так и перспективы взаимодействия с Россией в послевоенный период. Других подробностей консультаций агентство не приводит. В частности, нет понимания, на каком уровне были представлены зарубежные страны на тайных переговорах.
Ранее издание Politico раскрыло, как Запад меняет свою стратегию по Украине. Указывается, что приоритетом становятся мирные переговоры, которые, скорее всего, закончатся уступками территорий России. The New York Times со своих страниц тоже призвал Украину взглянуть правде в глаза и согласиться на переговоры с Москвой. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев со своей стороны подтвердил, что проведение переговоров с Украиной возможно, и наша страна никогда их не отвергала.