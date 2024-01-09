Украина и её союзники перед Новым годом провели тайную встречу по "формуле мира"

США и другие западные союзники Киева провели тайную встречу по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским. По данным агентства Bloomberg , секретный саммит состоялся в саудовском Эр-Рияде 16 декабря 2023 года. Представители Украины пытались заручиться поддержкой курса на мирные переговоры с Россией, но серьёзного результата, по словам источников, так и не добились.

Вместе с тем аналитики Bloomberg отмечают, что секретный формат позволил участникам "более свободно и откровенно" обсудить как мирную инициативу, так и перспективы взаимодействия с Россией в послевоенный период. Других подробностей консультаций агентство не приводит. В частности, нет понимания, на каком уровне были представлены зарубежные страны на тайных переговорах.