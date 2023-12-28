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28 декабря, 09:01

Медведев: Переговоры с Украиной возможны, РФ их никогда не отвергала

Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Проведение переговоров с Украиной возможно, Россия никогда их не отвергала. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о том, допустимо ли начало мирного процесса на фоне истощения запасов и подталкивания Киева к этому со стороны Запада.

"Переговоры, конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины", — написал политик в телеграм-канале.

По словам Медведева, возможные "переговоры" не ограничены временем и могут вестись прямо до капитуляции "бандеровских войск Североатлантического альянса".

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Ранее Дмитрий Медведев назвал число контрактников, поступивших на службу в ВС России с начала 2023 года. По его словам, речь идёт о 500 тысячах человек.

Матвей Константинов
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