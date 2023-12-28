Дмитрий Медведев назвал число контрактников, поступивших на службу с начала 2023 года
Медведев: На службу по контракту в 2023 году принято 500 тысяч человек
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России в уходящем году. По его словам, количество военнослужащих вот-вот перевалит за полумиллионную отметку.
"Хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооружённые силы Российской Федерации принято полмиллиона человек", — проинформировал он в своём телегам-канале в четверг, 28 декабря.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что одной из приоритетных задач является доведение числа контрактников с учётом комплектования новых формирований к концу 2024 года до 745 тысяч человек.