Дмитрий Медведев назвал число контрактников, поступивших на службу с начала 2023 года

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России в уходящем году. По его словам, количество военнослужащих вот-вот перевалит за полумиллионную отметку.

"Хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооружённые силы Российской Федерации принято полмиллиона человек", — проинформировал он в своём телегам-канале в четверг, 28 декабря.