ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 декабря 2023, 08:47
4900

Дмитрий Медведев назвал число контрактников, поступивших на службу с начала 2023 года

Медведев: На службу по контракту в 2023 году принято 500 тысяч человек

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России в уходящем году. По его словам, количество военнослужащих вот-вот перевалит за полумиллионную отметку.

"Хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооружённые силы Российской Федерации принято полмиллиона человек", проинформировал он в своём телегам-канале в четверг, 28 декабря.

У добровольцев в зоне СВО могут появиться льготы контрактников, рассказал Турчак
У добровольцев в зоне СВО могут появиться льготы контрактников, рассказал Турчак

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что одной из приоритетных задач является доведение числа контрактников с учётом комплектования новых формирований к концу 2024 года до 745 тысяч человек.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar