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19 декабря, 11:39

Шойгу назвал одной из задач доведение числа контрактников до 745 тысяч человек

Одной из приоритетных задач Минобороны является доведение числа контрактников с учётом комплектования новых формирований к концу 2024 года до 745 тысяч человек. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу в ходе расширенного заседаний коллегии министерства.

"Довести численность военнослужащих по контракту с учётом комплектования новых формирований к концу года до 745 тысяч человек. Обеспечить гарантированное и своевременное строительство объектов военной и социальной инфраструктуры с учётом возрастающих потребностей Вооружённых сил", — сказал он.

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Также в ходе заседания Сергей Шойгу сообщил о доведении численности российских армии и флота до 1,15 миллиона человек. Он указал, что планы по комплектования на уходящий году выполнены в полном объёме.

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mil.ru

Матвей Константинов
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