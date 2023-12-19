Шойгу назвал одной из задач доведение числа контрактников до 745 тысяч человек

Одной из приоритетных задач Минобороны является доведение числа контрактников с учётом комплектования новых формирований к концу 2024 года до 745 тысяч человек. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу в ходе расширенного заседаний коллегии министерства.

"Довести численность военнослужащих по контракту с учётом комплектования новых формирований к концу года до 745 тысяч человек. Обеспечить гарантированное и своевременное строительство объектов военной и социальной инфраструктуры с учётом возрастающих потребностей Вооружённых сил", — сказал он.