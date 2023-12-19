Шойгу: Численность армии и флота доведена до 1,15 миллиона военнослужащих

За текущий год численность армии и флота России доведена до 1,15 миллиона военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

"Все планы по комплектованию армии и флота в текущем году выполнены в полном объёме. Их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих", — сказал он.