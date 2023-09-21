Глава МИД Швейцарии предрёк провал плану Зеленского

По мнению дипломата, предложение Зеленского недостаточно хорошо, учитывая, что Россия его не поддерживает.

"Односторонние мирные планы не имеют шансов на успех, кроме как [добиваться их реализации] с помощью силы. А мы [западные страны] не хотим, чтобы этот конфликт превратился в ещё более масштабную войну", — говорится в сообщении.