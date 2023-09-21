Глава МИД Швейцарии предрёк провал плану Зеленского
Глава МИД Швейцарии Кассис: Мирный план Зеленского провалится без поддержки РФ
Иньяцио Кассис. Обложка © ТАСС / AP / Hannah Mckay
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что мирный план Владимира Зеленского обречён на провал. Его слова передаёт национальное телеграфное агентство.
По мнению дипломата, предложение Зеленского недостаточно хорошо, учитывая, что Россия его не поддерживает.
"Односторонние мирные планы не имеют шансов на успех, кроме как [добиваться их реализации] с помощью силы. А мы [западные страны] не хотим, чтобы этот конфликт превратился в ещё более масштабную войну", — говорится в сообщении.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Запад намеренно поддерживает только план урегулирования конфликта Зеленского, который фактически является "формулой войны". По мнению политика, западные лидеры совершенно не думают об украинцах.
Напомним, Владимир Зеленский предложил "формулу мира" из десяти пунктов. Документ обсуждался на международной встрече в саудовской Джидде, прошедшей с 5 по 7 августа. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, продвижение "формулы" бесперспективно. Позднее он назвал документ неадекватной бумагой.