В Германии Шольцу выдвинули ультиматум по России

Депутат парламента Германии Норберт Реттген потребовал от Олафа Шольца признать, что Украина важнее России, и передать Киеву ракеты Taurus. Об этом сообщает издание Bild. По словам члена Бундестага, канцлер ФРГ не хочет передавать их, так как всё ещё верит в то, что РФ намного важнее для безопасности Европы, чем "все государства между Германией и Россией".