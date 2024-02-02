В Германии Шольцу выдвинули ультиматум по России
Депутат Бундестага Реттген потребовал от Шольца признать, что Украина важнее РФ
Депутат парламента Германии Норберт Реттген потребовал от Олафа Шольца признать, что Украина важнее России, и передать Киеву ракеты Taurus. Об этом сообщает издание Bild. По словам члена Бундестага, канцлер ФРГ не хочет передавать их, так как всё ещё верит в то, что РФ намного важнее для безопасности Европы, чем "все государства между Германией и Россией".
"Временной фактор играет скорее на стороне [президента РФ Владимира] Путина, и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что Шольц обратился к Евросоюзу с призывом увеличить помощь Незалежной из-за страха победы России. По словам канцлера, Европа должна внести больший вклад в "победу над Путиным" на фоне уверенных побед Дональда Трампа на праймериз. Успехи экс-президента США могут привести к тому, что Европе придётся прокладывать "свой собственный путь против России".
ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET