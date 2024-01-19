В Германии отказались "идти ва-банк" с военной помощью Украине

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Die Welt: Министр обороны ФРГ Писториус не готов увеличить военную помощь Киеву

19 января, 07:22
В Германии не хотят увеличить военную помощь Украине. Обложка © Shutterstock

В Германии не хотят увеличить военную помощь Украине. Обложка © Shutterstock

Министр обороны Германии Борис Писториус не согласен с тем, что его страна должна увеличить военные поставки на Украину. По его словам, это обескровит немецкую экономику, которая и без того переживает не лучшие времена. Об этом пишет издание Die Welt.

"Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли всё, что могли", — подчеркнул Писториус.

Он отметил, что Германия оказала Киеву наибольшую помощь, если сравнивать с объёмами поставок других европейских государств. Теперь очередь за партнёрами проявить активность, уверен министр. По его мнению, Россия не должна выиграть это противостояние, иначе "возрастёт опасность для территории НАТО".

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Ранее сообщалось, что Германия объявила о новой партии военной помощи Украине. В пакет вошли 14 вездеходов Bandvagn 206, комплект запчастей к БПЛА Vector и мостоукладчик Biber. Также киевский режим получит боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1, две инженерные машины WiSENT 1 MC, семь тягачей HX81 и восемь прицепов, 20 тысяч защитных очков, 239 криптофонов и около 33 тысяч боеприпасов калибра 40 мм для гранатомётов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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