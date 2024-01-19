В Германии отказались "идти ва-банк" с военной помощью Украине Die Welt: Министр обороны ФРГ Писториус не готов увеличить военную помощь Киеву 19 января, 07:22 В Германии не хотят увеличить военную помощь Украине. Обложка © Shutterstock

Министр обороны Германии Борис Писториус не согласен с тем, что его страна должна увеличить военные поставки на Украину. По его словам, это обескровит немецкую экономику, которая и без того переживает не лучшие времена. Об этом пишет издание Die Welt.

"Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли всё, что могли", — подчеркнул Писториус.

Он отметил, что Германия оказала Киеву наибольшую помощь, если сравнивать с объёмами поставок других европейских государств. Теперь очередь за партнёрами проявить активность, уверен министр. По его мнению, Россия не должна выиграть это противостояние, иначе "возрастёт опасность для территории НАТО".

Ранее сообщалось, что Германия объявила о новой партии военной помощи Украине. В пакет вошли 14 вездеходов Bandvagn 206, комплект запчастей к БПЛА Vector и мостоукладчик Biber. Также киевский режим получит боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1, две инженерные машины WiSENT 1 MC, семь тягачей HX81 и восемь прицепов, 20 тысяч защитных очков, 239 криптофонов и около 33 тысяч боеприпасов калибра 40 мм для гранатомётов.

Авторы Татьяна Миссуми