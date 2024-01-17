Германия одобрила военную помощь Киеву после разговора Байдена с Шольцем
Правительство Германии: Берлин окажет помощь Киеву более чем на 7 млрд евро
Американский лидер Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Michael Kappeler / picture alliance
Немецкие власти планируют продолжить оказывать финансовую помощь киевскому режиму в наступившем году. В минувший вторник, 16 января, пресс-служба Правительства Германии сообщила, что Берлин принял решение выделить Украине в 2024 году военную поддержку на сумму более семи миллиардов евро.
"Германия поставит на Украину военные товары в 2024 году на сумму более семи миллиардов евро", — говорится в заявлении кабинета министров ФРГ.
Напомним, что до этого президент Соединённых Штатов Джо Байден провёл телефонные переговоры со своим немецким коллегой Олафом Шольцем. Как сообщали в Белом доме, стороны обсудили международные проблемы, в частности поддержку киевского режима. При этом сам Вашингтон помогать Киеву не торопится.