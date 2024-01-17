Германия одобрила военную помощь Киеву после разговора Байдена с Шольцем

Немецкие власти планируют продолжить оказывать финансовую помощь киевскому режиму в наступившем году. В минувший вторник, 16 января, пресс-служба Правительства Германии сообщила, что Берлин принял решение выделить Украине в 2024 году военную поддержку на сумму более семи миллиардов евро.