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16 января, 20:34

США не готовят новые поставки оружия для Киева

Белый дом: США не готовят новые поставки оружия Украине из-за отсутствия средств

Власти Соединённых Штатов признались, что не готовят новые поставки оружия для киевского режима. Как говорится в заявлении координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, у Вашингтона нет сейчас средств на эти цели.

"Наш последний пакет помощи в области безопасности был одобрен 27 декабря", — заявил чиновник, напоминая о последнем транше для Киева.

Представитель офиса действующего главы США Джо Байдена подчеркнул, что в настоящее время американская администрация не занимается формированием другого пакета помощи. По его словам, у Белого дома также нет никаких объявлений по этому поводу.

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На прошлой неделе Кирби уже прокомментировал эту ситуацию. По его словам, Вашингтон прекратил военные поставки на Украину в связи с расходованием выделенных на это бюджетных средств.

Обложка ©

Unsplash / Tabrez Syed

Алексей Соловьёв
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