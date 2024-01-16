США не готовят новые поставки оружия для Киева

Власти Соединённых Штатов признались, что не готовят новые поставки оружия для киевского режима. Как говорится в заявлении координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, у Вашингтона нет сейчас средств на эти цели.

"Наш последний пакет помощи в области безопасности был одобрен 27 декабря", — заявил чиновник, напоминая о последнем транше для Киева.

Представитель офиса действующего главы США Джо Байдена подчеркнул, что в настоящее время американская администрация не занимается формированием другого пакета помощи. По его словам, у Белого дома также нет никаких объявлений по этому поводу.