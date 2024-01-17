Регион

Уведомления отключены

16 января, 21:28

Байден обсудил с Шольцем дальнейшую поддержку Украины

Белый дом: Байден и Шольц обсудили поддержку Киева и обстановку на Ближнем Востоке

Президент Соединённых Штатов Джо Байден провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как говорится в заявлении координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, стороны обсудили международные проблемы, в частности поддержку киевского режима.

По словам представителя офиса главы США, состоявшиеся переговоры являются частью тесной координации Вашингтона с Берлином по ряду важных для обеих стран вопросов. В то же время пресс-служба немецкого правительства подтвердила эту информацию и подчеркнула, что помимо помощи Украине политики обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке.

Байден перешёл на язык гопников и начал угрожать республиканцам из-за Украины
Байден перешёл на язык гопников и начал угрожать республиканцам из-за Украины

Ранее Лайф писал, что Байден всё больше разочаровывается в премьер-министре Израиля Беньямине Нетаньяху. Причиной этого стал отказ главы кабинета министров еврейского государства следовать просьбам Белого дома в вопросе боевых действий в секторе Газа.

Обложка ©

Flickr / The White House

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Германия
  • Украина
  • Олаф Шольц
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров