Байден обсудил с Шольцем дальнейшую поддержку Украины

Президент Соединённых Штатов Джо Байден провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как говорится в заявлении координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, стороны обсудили международные проблемы, в частности поддержку киевского режима.

По словам представителя офиса главы США, состоявшиеся переговоры являются частью тесной координации Вашингтона с Берлином по ряду важных для обеих стран вопросов. В то же время пресс-служба немецкого правительства подтвердила эту информацию и подчеркнула, что помимо помощи Украине политики обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке.