Байден обсудил с Шольцем дальнейшую поддержку Украины
Белый дом: Байден и Шольц обсудили поддержку Киева и обстановку на Ближнем Востоке
Президент Соединённых Штатов Джо Байден провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как говорится в заявлении координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, стороны обсудили международные проблемы, в частности поддержку киевского режима.
По словам представителя офиса главы США, состоявшиеся переговоры являются частью тесной координации Вашингтона с Берлином по ряду важных для обеих стран вопросов. В то же время пресс-служба немецкого правительства подтвердила эту информацию и подчеркнула, что помимо помощи Украине политики обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке.
Ранее Лайф писал, что Байден всё больше разочаровывается в премьер-министре Израиля Беньямине Нетаньяху. Причиной этого стал отказ главы кабинета министров еврейского государства следовать просьбам Белого дома в вопросе боевых действий в секторе Газа.
Flickr / The White House