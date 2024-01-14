"Терпение на исходе": Байден всё больше разочаровывается в Нетаньяху, узнали СМИ

Отказ израильского премьера Биньямина Нетаньяху следовать просьбам администрации США в вопросе боевых действий в секторе Газа всё больше разочаровывает американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.

"Ситуация плохая, и мы застряли. Терпение президента на исходе", — отметил в беседе с порталом один из чиновников США.

Так, власти еврейского государства отказывают США в доступе администрации Палестины к замороженным налоговым доходам — без них кабмин Махмуда Аббаса не сможет поддерживать работу. Также Вашингтон ожидает от Тель-Авива больших усилий в вопросе доступа грузов с гуманитарной помощью в анклав.