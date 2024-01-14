"Терпение на исходе": Байден всё больше разочаровывается в Нетаньяху, узнали СМИ
Axios: Отказ Нетаньяху следовать призывам США всё больше разочаровывает Байдена
Джо Байден, Биньямин Нетаньяху. Обложка © Getty Images / Win McNamee, © Wikipedia / Government Press Office of Israel / Avi Ohayon
Отказ израильского премьера Биньямина Нетаньяху следовать просьбам администрации США в вопросе боевых действий в секторе Газа всё больше разочаровывает американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.
"Ситуация плохая, и мы застряли. Терпение президента на исходе", — отметил в беседе с порталом один из чиновников США.
Так, власти еврейского государства отказывают США в доступе администрации Палестины к замороженным налоговым доходам — без них кабмин Махмуда Аббаса не сможет поддерживать работу. Также Вашингтон ожидает от Тель-Авива больших усилий в вопросе доступа грузов с гуманитарной помощью в анклав.
Кроме того, израильский премьер не хочет всерьёз рассматривать планы действий после завершения военной стадии противостояния. А ещё Белому дому не нравится, что Нетаньяху игнорирует растущее беспокойство по поводу идущей активной фазы операции. В Вашингтоне прогнозируют, что Израиль не снизит интенсивность боевых действий до конца января, чего хотели бы в США.
Как сообщал Лайф, с 7 октября в секторе Газа погибло более 20 тысяч человек, в том числе много детей. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни. Постпред РФ при организации Василий Небензя на днях заявил, что затопление Израилем тоннелей в Газе может быть расценено как геноцид.