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14 января, 18:12

"Терпение на исходе": Байден всё больше разочаровывается в Нетаньяху, узнали СМИ

Axios: Отказ Нетаньяху следовать призывам США всё больше разочаровывает Байдена

Джо Байден, Биньямин Нетаньяху. Обложка © Getty Images / Win McNamee, © Wikipedia / Government Press Office of Israel / Avi Ohayon

Джо Байден, Биньямин Нетаньяху. Обложка © Getty Images / Win McNamee, © Wikipedia / Government Press Office of Israel / Avi Ohayon

Отказ израильского премьера Биньямина Нетаньяху следовать просьбам администрации США в вопросе боевых действий в секторе Газа всё больше разочаровывает американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.

"Ситуация плохая, и мы застряли. Терпение президента на исходе", — отметил в беседе с порталом один из чиновников США.

Так, власти еврейского государства отказывают США в доступе администрации Палестины к замороженным налоговым доходам — без них кабмин Махмуда Аббаса не сможет поддерживать работу. Также Вашингтон ожидает от Тель-Авива больших усилий в вопросе доступа грузов с гуманитарной помощью в анклав.

Кроме того, израильский премьер не хочет всерьёз рассматривать планы действий после завершения военной стадии противостояния. А ещё Белому дому не нравится, что Нетаньяху игнорирует растущее беспокойство по поводу идущей активной фазы операции. В Вашингтоне прогнозируют, что Израиль не снизит интенсивность боевых действий до конца января, чего хотели бы в США.

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Как сообщал Лайф, с 7 октября в секторе Газа погибло более 20 тысяч человек, в том числе много детей. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни. Постпред РФ при организации Василий Небензя на днях заявил, что затопление Израилем тоннелей в Газе может быть расценено как геноцид.

Никита Осипов
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