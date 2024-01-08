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8 января, 13:58

В Газе заявили о гибели более 23 тысяч человек из-за ударов Израиля

Минздрав: Число погибших жителей сектора Газа превысило 23 тысячи

Число жителей сектора Газа, погибших после обострения палестино-израильского конфликта, превысило 23 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба местного Минздрава.

"Число жертв израильской агрессии выросло до 23 084", — говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Ранения различной степени тяжести получили 58 926 жителей Газы. За последние сутки в результате атак погибло 249 человек и пострадало более полутысячи.

ООН осудила идею переселения жителей сектора Газа
ООН осудила идею переселения жителей сектора Газа

Накануне один из руководителей суннитской группировки ХАМАС заявил, что с 7 октября в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан погибло более 29 тысяч человек, а свыше семи тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.

Обложка ©

Getty Images / Majdi Fathi / NurPhoto

Николь Вербер
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