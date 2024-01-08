В Газе заявили о гибели более 23 тысяч человек из-за ударов Израиля
Минздрав: Число погибших жителей сектора Газа превысило 23 тысячи
Число жителей сектора Газа, погибших после обострения палестино-израильского конфликта, превысило 23 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба местного Минздрава.
"Число жертв израильской агрессии выросло до 23 084", — говорится в заявлении Министерства здравоохранения.
Ранения различной степени тяжести получили 58 926 жителей Газы. За последние сутки в результате атак погибло 249 человек и пострадало более полутысячи.
Накануне один из руководителей суннитской группировки ХАМАС заявил, что с 7 октября в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан погибло более 29 тысяч человек, а свыше семи тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.
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