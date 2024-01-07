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7 января, 20:09

ХАМАС раскрыло ужасающее число жертв среди палестинцев с начала конфликта

ХАМАС: Почти 30 тысяч палестинцев стали жертвами конфликта с Израилем в Газе

Палестино-израильский конфликт унёс жизни около 30 тысяч жителей сектора Газа. Большая часть из них — дети и женщины. Актуальные данные на пресс-конференции привёл один из руководителей суннитской группировки ХАМАС, Усама Хамдан.

"Число погибших в секторе Газа достигло 29 722, в том числе не менее 10 тысяч детей и 7 тысяч женщин, ещё 58 166 человек пострадали", — заявил он.

Хамдан добавил, что свыше семи тысяч человек продолжают числиться пропавшими без вести. Кроме того, жертвы зафиксированы и на Западном берегу реки Иордан. Там от ударов ЦАХАЛ скончался 321 палестинец, в том числе 111 детей.

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Параллельно Армия обороны Израиля наносит авиаудары по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане. Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху призвал группировку разрешить противоречия мирным путём, иначе боевики повторят судьбу ХАМАС.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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