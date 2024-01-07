ХАМАС раскрыло ужасающее число жертв среди палестинцев с начала конфликта

Палестино-израильский конфликт унёс жизни около 30 тысяч жителей сектора Газа. Большая часть из них — дети и женщины. Актуальные данные на пресс-конференции привёл один из руководителей суннитской группировки ХАМАС, Усама Хамдан.

"Число погибших в секторе Газа достигло 29 722, в том числе не менее 10 тысяч детей и 7 тысяч женщин, ещё 58 166 человек пострадали", — заявил он.

Хамдан добавил, что свыше семи тысяч человек продолжают числиться пропавшими без вести. Кроме того, жертвы зафиксированы и на Западном берегу реки Иордан. Там от ударов ЦАХАЛ скончался 321 палестинец, в том числе 111 детей.