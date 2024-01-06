ВВС Израиля нанесли массированные удары по позициям "Хезболлы"в Ливане

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по позициям бойцов шиитского движения "Хезболла", расположенным недалеко от ливанских городов Тир и Сайда. Об этом в субботу, 6 января, сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным журналистов, были поражены позиции радикалов в районах Каутария-эс-Сайяд и Эш-Шаркия. Помимо этого, боевые самолёты армии еврейского государства совершили рейды над местностью к югу от Тира. В частности, речь идёт о пограничных районах Сахль-эль-Маалия и Эль-Клейла. Стоит отметить, что там расположены форпосты "Хезболлы".

Также сообщается, что истребители ВВС Израиля с утра имитировали налёты на город Марджаюн, находящийся на юге Ливана. Кроме того, израильские самолёты были замечены близ долины реки Хардали, однако по расположенным там населённым пунктам ударов так и не нанесли.