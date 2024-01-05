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5 января, 15:55

МИД Германии заявил об угрозе войны между Израилем и Ливаном

МИД Германии: Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном вполне возможна

Угроза вооружённого конфликта между Ливаном и Израилем довольно реальна, предупредил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на пресс-конференции кабмина.

"Мы очень пристально наблюдаем за ситуацией на границе Израиля и Ливана. К сожалению, угроза эскалации очень реальна", — пояснил Фишер.

В связи с этим он вновь призвал немецких граждан уехать из Ливана. Там сейчас, по данным МИД страны, находятся порядка тысячи туристов из Германии.

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Ранее сообщалось, что военные Израиля ночью и утром ударили по объектам шиитской организации "Хезболла" на юге Ливана. Некоторое время спустя подразделения Армии обороны Израиля атаковали противотанковый отряд, замеченный ими в этом районе.

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ТАСС / ATEF SAFADI

Анатолий Симоненко
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