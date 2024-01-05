МИД Германии заявил об угрозе войны между Израилем и Ливаном

Угроза вооружённого конфликта между Ливаном и Израилем довольно реальна, предупредил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на пресс-конференции кабмина.

"Мы очень пристально наблюдаем за ситуацией на границе Израиля и Ливана. К сожалению, угроза эскалации очень реальна", — пояснил Фишер.

В связи с этим он вновь призвал немецких граждан уехать из Ливана. Там сейчас, по данным МИД страны, находятся порядка тысячи туристов из Германии.