МИД Германии заявил об угрозе войны между Израилем и Ливаном
МИД Германии: Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном вполне возможна
Угроза вооружённого конфликта между Ливаном и Израилем довольно реальна, предупредил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на пресс-конференции кабмина.
"Мы очень пристально наблюдаем за ситуацией на границе Израиля и Ливана. К сожалению, угроза эскалации очень реальна", — пояснил Фишер.
В связи с этим он вновь призвал немецких граждан уехать из Ливана. Там сейчас, по данным МИД страны, находятся порядка тысячи туристов из Германии.
Ранее сообщалось, что военные Израиля ночью и утром ударили по объектам шиитской организации "Хезболла" на юге Ливана. Некоторое время спустя подразделения Армии обороны Израиля атаковали противотанковый отряд, замеченный ими в этом районе.
ТАСС / ATEF SAFADI