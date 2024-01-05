Ливан пожаловался в Совбез ООН из-за нападения Израиля

Ливан направил в Совет Безопасности (СБ) ООН жалобу на Израиль из-за атаки 2 января на юге Бейрута. Об этом сообщает ливанское агентство NNA.

"Ливан вновь потребовал от СБ ООН осудить это нападение, оказать давление на Израиль для прекращения эскалации и предпринять все необходимые меры для прекращения израильских нападений на территорию и народ Ливана", — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, в жалобе, в частности, говорится, что произошедшее 2 января нападение Израиля является самой опасной эскалацией, так как оно затронуло густонаселённый жилой район в пригороде ливанской столицы.