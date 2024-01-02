На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС, погибли минимум четыре человека

В результате взрыва, который произошёл 2 января на юге Бейрута, погиб заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури, а также трое его сопровождающих. Об этом сообщает местный телеканал Al Mayadeen.

На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС. Видео © X / MayadeenEnglish

Взрыв случился из-за израильского заминированного беспилотника, целью которого стал офис ХАМАС в Южном Бейруте. По информации ливанского издания NNA, удар по этому объекту привёл к гибели четырёх человек. Кроме того, в результате инцидента несколько человек получили ранения.