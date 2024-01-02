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2 января, 16:54

Мощный взрыв прогремел в подконтрольном "Хезболле", южном пригороде Бейрута

Lebanon24: В подконтрольном "Хезболле" южном пригороде Бейрута прогремел взрыв

В районе Мушаррафия, южного пригорода Бейрута, прогремел взрыв. Именно там находятся офисы ливанского движения "Хезболла" и проживает его руководство и сторонники. Об этом сообщило ливанское издание Lebanon24.

После взрыва некоторые здания были объяты пламенем. По информации местных СМИ, в этом районе взорвалась заминированная машина или, возможно, авто было взорвано с помощью заминированного БПЛА. Информации о пострадавших пока нет.

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А ранее Лайф писал, что в Нью-Йорке жители острова Рузвельт якобы услышали звуки как минимум четырёх взрывов и почувствовали несколько толчков, которые "потрясли их дома". В настоящее время городские службы разбираются с отключённым в районе светом. Никто в результате инцидента не пострадал, здания повреждений не получили.

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ТАСС / АР / Hussein Malla

Дарья Нарыкова
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