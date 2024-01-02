Мощный взрыв прогремел в подконтрольном "Хезболле", южном пригороде Бейрута
Lebanon24: В подконтрольном "Хезболле" южном пригороде Бейрута прогремел взрыв
В районе Мушаррафия, южного пригорода Бейрута, прогремел взрыв. Именно там находятся офисы ливанского движения "Хезболла" и проживает его руководство и сторонники. Об этом сообщило ливанское издание Lebanon24.
После взрыва некоторые здания были объяты пламенем. По информации местных СМИ, в этом районе взорвалась заминированная машина или, возможно, авто было взорвано с помощью заминированного БПЛА. Информации о пострадавших пока нет.
А ранее Лайф писал, что в Нью-Йорке жители острова Рузвельт якобы услышали звуки как минимум четырёх взрывов и почувствовали несколько толчков, которые "потрясли их дома". В настоящее время городские службы разбираются с отключённым в районе светом. Никто в результате инцидента не пострадал, здания повреждений не получили.
ТАСС / АР / Hussein Malla