Мощный взрыв прогремел в подконтрольном "Хезболле", южном пригороде Бейрута

В районе Мушаррафия, южного пригорода Бейрута, прогремел взрыв. Именно там находятся офисы ливанского движения "Хезболла" и проживает его руководство и сторонники. Об этом сообщило ливанское издание Lebanon24.

После взрыва некоторые здания были объяты пламенем. По информации местных СМИ, в этом районе взорвалась заминированная машина или, возможно, авто было взорвано с помощью заминированного БПЛА. Информации о пострадавших пока нет.