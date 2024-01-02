В Вильнюсе после нескольких взрывов загорелся пятиэтажный жилой дом

В Вильнюсе загорелся пятиэтажный жилой дом. Это произошло во вторник, 2 января, после нескольких взрывов неясного происхождения, сообщила журналистам представитель противопожарно-спасательного департамента Эдита Зданявичене.

"В доме прогремели взрывы, которые, по словам очевидцев, были слышны за километр от здания", — сказала она.

По её словам, пожар охватил несколько квартир на четвёртом и пятом этаже. Пока информации о погибших или серьёзно пострадавших нет. При этом пять человек доставили в больницу. Часть жителей многоквартирного дома пришлось эвакуировать. С верхних этажей граждан спасали с помощью автоматической пожарной лестницы.