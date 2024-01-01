Залетевший на балкон салют едва не сжёг квартиру в Подмосковье в новогоднюю ночь

Пожар произошёл в новогоднюю ночь в одном из жилых домов в подмосковном Путилкове. "Виновником" оказался залетевший на балкон квартиры салют.

Салют залетел на балкон квартиры в одном из жилых домов в подмосковном Путилкове. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, всё произошло на улице Сходненской. Хозяев квартиры, в чьё окно залетел фейерверк, дома не было. И всё могло бы закончиться куда трагичнее, если бы не сосед с верхнего этажа, который быстро сориентировался и потушил огонь до приезда экстренных служб.