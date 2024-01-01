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1 января, 10:06

Залетевший на балкон салют едва не сжёг квартиру в Подмосковье в новогоднюю ночь

Пожар произошёл в новогоднюю ночь в одном из жилых домов в подмосковном Путилкове. "Виновником" оказался залетевший на балкон квартиры салют.

Салют залетел на балкон квартиры в одном из жилых домов в подмосковном Путилкове. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, всё произошло на улице Сходненской. Хозяев квартиры, в чьё окно залетел фейерверк, дома не было. И всё могло бы закончиться куда трагичнее, если бы не сосед с верхнего этажа, который быстро сориентировался и потушил огонь до приезда экстренных служб.

Салют влетел в окно челябинской многоэтажки и начал палить внутри квартиры
Салют влетел в окно челябинской многоэтажки и начал палить внутри квартиры

Аналогичный инцидент произошёл минувшей ночью в Улан-Удэ. Запущенный во дворе фейерверк влетел на балкон многоэтажки и едва не спалил всю квартиру. В этот раз ключевую роль как раз сыграли пожарные, которые оперативно прибыли на место и быстро потушили огонь.

Обложка ©

SHOT

Максим Плетнёв
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