Залетевший на балкон салют едва не сжёг квартиру в Подмосковье в новогоднюю ночь
Пожар произошёл в новогоднюю ночь в одном из жилых домов в подмосковном Путилкове. "Виновником" оказался залетевший на балкон квартиры салют.
Салют залетел на балкон квартиры в одном из жилых домов в подмосковном Путилкове. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала SHOT, всё произошло на улице Сходненской. Хозяев квартиры, в чьё окно залетел фейерверк, дома не было. И всё могло бы закончиться куда трагичнее, если бы не сосед с верхнего этажа, который быстро сориентировался и потушил огонь до приезда экстренных служб.
Аналогичный инцидент произошёл минувшей ночью в Улан-Удэ. Запущенный во дворе фейерверк влетел на балкон многоэтажки и едва не спалил всю квартиру. В этот раз ключевую роль как раз сыграли пожарные, которые оперативно прибыли на место и быстро потушили огонь.