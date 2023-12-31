Фейерверк влетел на балкон многоэтажки и едва не спалил квартиру в Улан-Удэ
В Улан-Удэ загорелся балкон в многоэтажном доме из-за попадания фейерверка
Запущенный во дворе фейерверк влетел на балкон многоэтажки и едва не спалил всю квартиру в Улан-Удэ. Избежать трагедии в новогоднюю ночь помогли оперативно прибывшие на место пожарные. Видео с места есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
В Улан-Удэ загорелся балкон в многоэтажном доме из-за попадания фейерверка. Видео © t.me / SHOT
Действие разворачивалось во дворе одной из многоэтажек в Улан-Удэ, где люди после празднования Нового года решили запустить салют. Соседи с удовольствием наблюдали за ярким фейерверком, однако праздничное настроение омрачил пожар, который возник на балконе девятого этажа после попадания искр салюта.
В результате площадь пожара составила два квадратных метра, устранить возгорание успели вовремя прибывшие на место происшествия огнеборцы. Обошлось без пострадавших.
Напомним, что использовать различные пиротехнические изделия по закону можно в период с 07:00 до 23:00. В случае нарушения правил предусмотрено административное наказание со штрафом до 1000 рублей или арестом до 15 суток. Запускать салют у жилых домов, а также с крыш и балконов запрещено.
t.me / SHOT