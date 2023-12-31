Регион

Уведомления отключены

31 декабря, 20:07

Фейерверк влетел на балкон многоэтажки и едва не спалил квартиру в Улан-Удэ

В Улан-Удэ загорелся балкон в многоэтажном доме из-за попадания фейерверка

Запущенный во дворе фейерверк влетел на балкон многоэтажки и едва не спалил всю квартиру в Улан-Удэ. Избежать трагедии в новогоднюю ночь помогли оперативно прибывшие на место пожарные. Видео с места есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.

В Улан-Удэ загорелся балкон в многоэтажном доме из-за попадания фейерверка. Видео © t.me / SHOT

Действие разворачивалось во дворе одной из многоэтажек в Улан-Удэ, где люди после празднования Нового года решили запустить салют. Соседи с удовольствием наблюдали за ярким фейерверком, однако праздничное настроение омрачил пожар, который возник на балконе девятого этажа после попадания искр салюта.

В результате площадь пожара составила два квадратных метра, устранить возгорание успели вовремя прибывшие на место происшествия огнеборцы. Обошлось без пострадавших.

Семья с двумя детьми чуть не погибла в Москве из-за загоревшейся гирлянды на ёлке
Семья с двумя детьми чуть не погибла в Москве из-за загоревшейся гирлянды на ёлке

Напомним, что использовать различные пиротехнические изделия по закону можно в период с 07:00 до 23:00. В случае нарушения правил предусмотрено административное наказание со штрафом до 1000 рублей или арестом до 15 суток. Запускать салют у жилых домов, а также с крыш и балконов запрещено.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров