Россиянам объяснили, как запустить салют так, чтобы избежать проблем с законом

Использовать различные пиротехнические изделия по закону можно в период с 07:00 до 23:00. Как рассказал в беседе с "Газетой.ru" юрист Юрий Капштык, также существует ещё ряд ограничений по местам запуска салютов и петард.

Эксперт подчеркнул, что в крытых помещениях можно использовать бенгальские огни, но нельзя запускать салюты. Эти же запреты распространяются на балконы и крыши, запрещено запускать салюты со сцены и на стадионах, а также во время проведения массовых мероприятий. Нельзя запускать салюты и петарды на территориях, представляющих собой культурную или историческую ценность, в том числе на кладбищах и религиозных сооружениях. Помимо того, петарды запрещено применять на объектах, которые отнесены к категории взрывоопасных или пожароопасных.