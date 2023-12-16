Россиянам объяснили, как запустить салют так, чтобы избежать проблем с законом
Юрист Капштык: Неправильный запуск салюта может обернуться арестом до 15 суток
Использовать различные пиротехнические изделия по закону можно в период с 07:00 до 23:00. Как рассказал в беседе с "Газетой.ru" юрист Юрий Капштык, также существует ещё ряд ограничений по местам запуска салютов и петард.
Эксперт подчеркнул, что в крытых помещениях можно использовать бенгальские огни, но нельзя запускать салюты. Эти же запреты распространяются на балконы и крыши, запрещено запускать салюты со сцены и на стадионах, а также во время проведения массовых мероприятий. Нельзя запускать салюты и петарды на территориях, представляющих собой культурную или историческую ценность, в том числе на кладбищах и религиозных сооружениях. Помимо того, петарды запрещено применять на объектах, которые отнесены к категории взрывоопасных или пожароопасных.
В случае нарушения правил предусмотрено административное наказание по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) со штрафом до 1000 руб. или арестом до 15 суток либо по статье 20.4 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности) со штрафом от пяти до 15 тысяч рублей.
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