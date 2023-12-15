Россиян предупредили о побочных эффектах слишком сильного ожидания Нового года

Не стоит начинать жить одним только ожиданием Нового года, других праздников или важных событий, надеясь, что после них жизнь обязательно изменится. По словам психолога Майи Андриянчевой, помнить о таких днях нормально, но обманывать себя — нет.

"С понедельника, после отпуска, на Новый год — очень часто человек себя настраивает на то, что каким-то мифическим образом его жизнь изменится с приходом, например, следующего месяца. Всё это — синдром отложенной жизни. Тогда человек не действует здесь и сейчас, внутри него стоит много ограничений", — сказала она в беседе с "Тульской службой новостей".

Синдром отложенной жизни представляет собой определённый сценарий, при котором человек часто неосознанно считает, что настоящая жизнь ожидает его впереди, а на данный момент идёт лишь подготовка к ней. Из-за этого он лишает себя радостей и приятных событий, откладывая их.

К людям с синдромом отложенной жизни относятся те, кто, например, считает время от выходных до выходных или от отпуска до отпуска, находя массу причин, чтобы отказаться от приятных вещей. Психолог отметила, что для ощущения полноценной и многогранной жизни человеку необходимы некоторые аспекты, так что откладывание чего-то превращает её в черновик. Причём так могут проходить целые годы.

"Но история не терпит сослагательного наклонения, и здесь важно честно ответить себе, насколько жизнь, которая есть сейчас, настоящая. Что в ней нравится, а что нет, какие знаковые события должны произойти, чтобы случилось это "потом", — добавила специалист.

Андриянчева отметила, что даже важное событие может обернуться разочарованием, если на подготовку к нему потратить слишком много усилий. Также подобное может грозить в случае нервного перевозбуждения: "Когда ожидаемое событие произойдёт, с него подсознательно хочется переключиться, потому что человек уже устал".

По словам психолога, ради праздника нельзя жертвовать сном, общением с близкими, отдыхом и радостью от окружающих вещей. А чтобы тот же Новый год оставил хорошие впечатления, важно ещё на стадии подготовки к нему наполнять жизнь положительными эмоциями вроде корпоратива или посиделок с друзьями.

"Надо учиться отдыхать. Есть такое явление, как праздничная депрессия. Появляются определённые ожидания — например, посмотрел человек фильмы про Новый год, где используется распространённый сюжет: семья, которая постоянно ссорится, села за праздничный стол и резко стала дружной. Однако в реальности так не бывает... Новый год — чудесная пора жизни, но не менее чудесная, чем все остальные", — заключила собеседница издания.