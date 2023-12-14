7 советов, как не потратить все деньги и не сойти с ума на новогодних распродажах

Распродажи — рай для шопоголиков. Однако отказать себе в покупке по привлекательной цене порой не могут даже самые рациональные потребители. Новогодние скидки и распродажи подарков начнутся уже совсем скоро. Рассказываем, как не попасть в ловушку предпраздничного маркетинга и пополнить гардероб нужными вещами.

1. Акцентироваться на базе

Как уберечься от лишних трат на новогодних распродажах? Фото © Freepik

Чтобы не принести домой одежду, которая так и останется висеть в шкафу, перед походом в ТЦ стоит выработать стратегию. Например, подбирать только базовые предметы гардероба, которые легко вписываются в будничные образы. В идеале нужно предварительно разобрать шкаф и определиться с потребностями. Можно составить список, указав в нём не только перечень желаемых вещей, но и предпочтительные цвета и модели. Такая подготовка обезопасит от импульсивных покупок.

2. Искать яркие детали

Если базовый гардероб уже собран, можно использовать новогодние распродажи, наоборот, для поиска ярких и неординарных вещей. Тем более что в декабре начинаются корпоративы, вечеринки с друзьями, походы к гостям и различные мероприятия. В финальные дни распродажи многие бренды масс-маркета выставляют как раз часть новогодней коллекции. Если поставить чёткую цель во время шопинга, то набирать лишнее будет некогда.

3. Выбирать онлайн-шопинг

7 правил помогут не потратить месячную зарплату на новогоднем шопинге. Фото © Freepik

Ещё один лайфхак, которым с Лайфом поделилась стилист-имиджмейкер и специалист сервиса "Профи" Евгения Голышева, это посмотреть перед походом в магазин сайты любимых брендов. Предварительно изучив sale-ассортимент, можно сэкономить не только деньги, но и время. Шопинг по чёткому маршруту обезопасит покупателя от мучительных примерок и визитов в неподходящие магазины. Следуя по списку из приложения, можно справиться с покупками за пару часов и сэкономить приличную сумму. Как вариант — в офлайн-магазине можно только примерить понравившиеся модели, а заказать вещи уже непосредственно на сайте. Вероятно, получится использовать дополнительно купон или промокод.

4. Присматриваться к нужной обуви

В сезон новогодних скидок стоит обратить внимание на обувь. Новая пара классических белых кед или тёплых ботинок не помешает никогда. Большинство магазинов в декабре объявляет скидки и на сезонную зимнюю коллекцию.

5. Инвестировать в себя

"Многие стилисты повторяют, что лучше взять одну хорошую вещь, чем десять сомнительного качества", — рассказывает стилист-имиджмейкер. Этот совет поможет и сэкономить в сезон скидок. Стоит обратить внимание на акции у люксовых брендов с товарами премиального качества или магазинов, чья ценовая политика на фоне проблем с логистикой стала кусаться. Можно накупить очередные пять водолазок за 999 рублей, а можно сделать одну хорошую инвестицию в гардероб.

6. Заведите себе помощника

7 советов от стилиста, как купить необходимое перед Новым годом и сильно не потратиться. Фото © Freepik

На фоне ухода брендов из России услуги байеров как никогда востребованы. Они помогут приобрести одежду с некогда до боли знакомыми бирками. Сосредоточившись на поиске желанного предмета гардероба, слоняться по магазинам в предпраздничную суматоху не захочется.

7. Ограничьте бюджет