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14 декабря, 16:00

7 советов, как не потратить все деньги и не сойти с ума на новогодних распродажах

Чем ближе Новый год, тем больше людей приходят в торговые центры в поиске подарков. Умные маркетологи играют на этом, предлагая якобы выгодные условия на распродажах. Реально ли остаться при деньгах, но и закупиться нужным к празднику?

Распродажи — рай для шопоголиков. Однако отказать себе в покупке по привлекательной цене порой не могут даже самые рациональные потребители. Новогодние скидки и распродажи подарков начнутся уже совсем скоро. Рассказываем, как не попасть в ловушку предпраздничного маркетинга и пополнить гардероб нужными вещами.

1. Акцентироваться на базе

Как уберечься от лишних трат на новогодних распродажах? Фото © Freepik

Как уберечься от лишних трат на новогодних распродажах? Фото © Freepik

Чтобы не принести домой одежду, которая так и останется висеть в шкафу, перед походом в ТЦ стоит выработать стратегию. Например, подбирать только базовые предметы гардероба, которые легко вписываются в будничные образы. В идеале нужно предварительно разобрать шкаф и определиться с потребностями. Можно составить список, указав в нём не только перечень желаемых вещей, но и предпочтительные цвета и модели. Такая подготовка обезопасит от импульсивных покупок.

2. Искать яркие детали

Если базовый гардероб уже собран, можно использовать новогодние распродажи, наоборот, для поиска ярких и неординарных вещей. Тем более что в декабре начинаются корпоративы, вечеринки с друзьями, походы к гостям и различные мероприятия. В финальные дни распродажи многие бренды масс-маркета выставляют как раз часть новогодней коллекции. Если поставить чёткую цель во время шопинга, то набирать лишнее будет некогда.

3. Выбирать онлайн-шопинг

7 правил помогут не потратить месячную зарплату на новогоднем шопинге. Фото © Freepik

7 правил помогут не потратить месячную зарплату на новогоднем шопинге. Фото © Freepik

Ещё один лайфхак, которым с Лайфом поделилась стилист-имиджмейкер и специалист сервиса "Профи" Евгения Голышева, это посмотреть перед походом в магазин сайты любимых брендов. Предварительно изучив sale-ассортимент, можно сэкономить не только деньги, но и время. Шопинг по чёткому маршруту обезопасит покупателя от мучительных примерок и визитов в неподходящие магазины. Следуя по списку из приложения, можно справиться с покупками за пару часов и сэкономить приличную сумму. Как вариант — в офлайн-магазине можно только примерить понравившиеся модели, а заказать вещи уже непосредственно на сайте. Вероятно, получится использовать дополнительно купон или промокод.

4. Присматриваться к нужной обуви

В сезон новогодних скидок стоит обратить внимание на обувь. Новая пара классических белых кед или тёплых ботинок не помешает никогда. Большинство магазинов в декабре объявляет скидки и на сезонную зимнюю коллекцию.

5. Инвестировать в себя

"Многие стилисты повторяют, что лучше взять одну хорошую вещь, чем десять сомнительного качества", рассказывает стилист-имиджмейкер. Этот совет поможет и сэкономить в сезон скидок. Стоит обратить внимание на акции у люксовых брендов с товарами премиального качества или магазинов, чья ценовая политика на фоне проблем с логистикой стала кусаться. Можно накупить очередные пять водолазок за 999 рублей, а можно сделать одну хорошую инвестицию в гардероб.

6. Заведите себе помощника

7 советов от стилиста, как купить необходимое перед Новым годом и сильно не потратиться. Фото © Freepik

7 советов от стилиста, как купить необходимое перед Новым годом и сильно не потратиться. Фото © Freepik

На фоне ухода брендов из России услуги байеров как никогда востребованы. Они помогут приобрести одежду с некогда до боли знакомыми бирками. Сосредоточившись на поиске желанного предмета гардероба, слоняться по магазинам в предпраздничную суматоху не захочется.

7. Ограничьте бюджет

"Самый банальный совет по экономии во время распродаж — ограничить бюджет", подсказывает Евгения Голышева. Если взять с собой определённую сумму и не пользоваться кредитной картой, то нанести удар "очередной сумкой" по семейному бюджету не получится. Тем не менее такой способ, как и любые ограничения, лишает шопинг элемента творчества. Хотя настоящий шопоголик с любым бюджетом способен найти интересные образы, а в сезон распродаж — тем более.

Топ-5 отвратительных идей для подарков, из-за которых вас потом возненавидят

Топ-5 отвратительных идей для подарков, из-за которых вас потом возненавидят

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Getty Images / globalmoments

Елизавета Терешкова
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