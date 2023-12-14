7 советов, как не потратить все деньги и не сойти с ума на новогодних распродажах
Чем ближе Новый год, тем больше людей приходят в торговые центры в поиске подарков. Умные маркетологи играют на этом, предлагая якобы выгодные условия на распродажах. Реально ли остаться при деньгах, но и закупиться нужным к празднику?
Распродажи — рай для шопоголиков. Однако отказать себе в покупке по привлекательной цене порой не могут даже самые рациональные потребители. Новогодние скидки и распродажи подарков начнутся уже совсем скоро. Рассказываем, как не попасть в ловушку предпраздничного маркетинга и пополнить гардероб нужными вещами.
1. Акцентироваться на базе
Как уберечься от лишних трат на новогодних распродажах? Фото © Freepik
Чтобы не принести домой одежду, которая так и останется висеть в шкафу, перед походом в ТЦ стоит выработать стратегию. Например, подбирать только базовые предметы гардероба, которые легко вписываются в будничные образы. В идеале нужно предварительно разобрать шкаф и определиться с потребностями. Можно составить список, указав в нём не только перечень желаемых вещей, но и предпочтительные цвета и модели. Такая подготовка обезопасит от импульсивных покупок.
2. Искать яркие детали
Если базовый гардероб уже собран, можно использовать новогодние распродажи, наоборот, для поиска ярких и неординарных вещей. Тем более что в декабре начинаются корпоративы, вечеринки с друзьями, походы к гостям и различные мероприятия. В финальные дни распродажи многие бренды масс-маркета выставляют как раз часть новогодней коллекции. Если поставить чёткую цель во время шопинга, то набирать лишнее будет некогда.
3. Выбирать онлайн-шопинг
7 правил помогут не потратить месячную зарплату на новогоднем шопинге. Фото © Freepik
Ещё один лайфхак, которым с Лайфом поделилась стилист-имиджмейкер и специалист сервиса "Профи" Евгения Голышева, это посмотреть перед походом в магазин сайты любимых брендов. Предварительно изучив sale-ассортимент, можно сэкономить не только деньги, но и время. Шопинг по чёткому маршруту обезопасит покупателя от мучительных примерок и визитов в неподходящие магазины. Следуя по списку из приложения, можно справиться с покупками за пару часов и сэкономить приличную сумму. Как вариант — в офлайн-магазине можно только примерить понравившиеся модели, а заказать вещи уже непосредственно на сайте. Вероятно, получится использовать дополнительно купон или промокод.
4. Присматриваться к нужной обуви
В сезон новогодних скидок стоит обратить внимание на обувь. Новая пара классических белых кед или тёплых ботинок не помешает никогда. Большинство магазинов в декабре объявляет скидки и на сезонную зимнюю коллекцию.
5. Инвестировать в себя
"Многие стилисты повторяют, что лучше взять одну хорошую вещь, чем десять сомнительного качества", — рассказывает стилист-имиджмейкер. Этот совет поможет и сэкономить в сезон скидок. Стоит обратить внимание на акции у люксовых брендов с товарами премиального качества или магазинов, чья ценовая политика на фоне проблем с логистикой стала кусаться. Можно накупить очередные пять водолазок за 999 рублей, а можно сделать одну хорошую инвестицию в гардероб.
6. Заведите себе помощника
7 советов от стилиста, как купить необходимое перед Новым годом и сильно не потратиться. Фото © Freepik
На фоне ухода брендов из России услуги байеров как никогда востребованы. Они помогут приобрести одежду с некогда до боли знакомыми бирками. Сосредоточившись на поиске желанного предмета гардероба, слоняться по магазинам в предпраздничную суматоху не захочется.
7. Ограничьте бюджет
"Самый банальный совет по экономии во время распродаж — ограничить бюджет", — подсказывает Евгения Голышева. Если взять с собой определённую сумму и не пользоваться кредитной картой, то нанести удар "очередной сумкой" по семейному бюджету не получится. Тем не менее такой способ, как и любые ограничения, лишает шопинг элемента творчества. Хотя настоящий шопоголик с любым бюджетом способен найти интересные образы, а в сезон распродаж — тем более.
Лайфхаки
Рабочие зимние лайфхаки: 5 хитростей, которые должен знать каждый автомобилист
сегодня в 15:02
5 фраз, которые нельзя говорить на работе, а то вас либо уволят, либо будут по-тихому ненавидеть
сегодня в 14:30
Уберите эти 8 блюд с новогоднего стола, иначе навлечёте гнев Деревянного Дракона — символа 2024 года
сегодня в 14:00
Getty Images / globalmoments