Топ-5 отвратительных идей для подарков, из-за которых вас потом возненавидят

Скоро наступит Новый год — время подарков и радости. Мы все хотим выбрать лучшие презенты для наших близких, чтобы выразить свою любовь и заботу. Но иногда мы и не подозреваем, что наши идеи могут оказаться совсем не такими хорошими, как нам это кажется. Даже самые на первый взгляд безобидные вещи могут подействовать так, что мало не покажется. Разбираемся, что к чему и как не навлечь на себя и своих близких беду.

1. Почему на Новый год не круто дарить книги

5 подарков, которых следует избегать, чтобы не испортить себе жизнь. Фото © Shutterstock

Книги всегда считались отличным подарком. Они помогают нам погрузиться в увлекательные истории и расширить свои знания. Но иногда в качестве подарка книга будет совершенно отвратительным решением. Например, подарив любовный роман своему женатому другу или замужней подруге, вы можете ненароком вмешаться в их отношения и вызвать неприятности. Предупреждают, дело может доходить даже до развода! Поэтому будьте осторожны, когда выбираете книги в подарок.

2. Идеи подарков на Новый год, которые не понравятся: постельное бельё

"Постельное бельё нужно всем! Отличный вариант!" — могли вы подумать, прогуливаясь в последний раз по магазинам с товарами для дома. Тем не менее это слишком личный и интимный подарок, который может показаться неуместным для некоторых людей. Но самое опасное кроется в передаренном белье. Согласно суевериям, вместе с таким презентом отдаётся и своё здоровье, провоцируется ссора с человеком. Да и банально можно не попасть в размер чужой кровати.

3. Острые предметы — вычёркиваем из списка

Остерегайтесь этих подарков: они могут привести к неприятностям. Фото © Shutterstock

Любые острые предметы, например наборы вилок и ножей, не рекомендуется дарить. Это связано с суевериями и верованиями, что такие вещи притягивают к человеку негативную энергию всякого рода и часто бывают связаны с опасными ритуалами. Но это не значит, что предметы никогда нельзя дарить. У наших суеверных есть решение, как обойти свои же правила, — просто в обмен на подарок попросите монетку. Так получается, что друг не получил от вас что-то эзотерически опасное, а купил. Вселенная такую хитрость засчитает, так что всё будет в порядке.

4. Свечи не самый лучший подарок на Новый год

Ароматические свечи стали очень популярными подарками на Новый год. Они создают уютную атмосферу и помогают расслабиться. Но стоит помнить, что они — это деликатный подарок, лучше покупать их самостоятельно. Считается, свечи могут использоваться в различных ритуалах, которые не всегда направлены на хорошее. Отсюда у них и такой имидж. Поэтому будьте осторожны при выборе "уютных вонючек" в качестве подарка, чтобы избежать неприятностей.

5. Идеи худших подарков: кактус

Запретные подарки: чем не стоит радовать близких. Фото © Shutterstock

Интересный момент: кактусы известны своим положительным эффектом на здоровье, что, мол, могут поглощать негативную энергию. Но им не место в идеях для подарка на Новый год. Вручать растение близкому человеку будет фатальной ошибкой — специалисты пророчат серьёзную ссору или вообще конец отношениям. Мало того, считается, что растение обладает способностью отталкивать противоположный пол от владельцев и даже влиять на их настроение. Короче говоря, лучше не рисковать и кактусы близким людям не дарить.